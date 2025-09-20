Coin lecture au temps des bâtisseurs Cité épiscopale Meaux

Coin lecture au temps des bâtisseurs 20 et 21 septembre Cité épiscopale Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T19:00:00

Par les bibliothécaires du réseau de lecture publique de la CAPM

Faites une pause et découvrez notre sélection de livres sur le thème du Moyen-Âge, des bâtisseurs et des cathédrales.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

Atelier lecture

crédit : musée Bossuet, Meaux