Ganges

COL DU LAC COL RÉSERVÉ

Avenue du Mont Aigoual Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-05-24 2026-07-26

Amis cycliste, la route est à vous ! Le col du Lac sera fermé aux véhicules motorisés de 8h à 12h

C’est parti pour la quatrième saison des Cols réservés en Sud Cévennes. Fort du succès du Col de la Lusette, 1er col réservé en Sud Cévennes en 2023 ainsi que des deux dernières saisons des cols réservés, ce sont 3 cols emblématiques sur 8 dates qui seront réservés exclusivement aux cyclistes en 2026, offrant ainsi une opportunité inédite de pédaler à travers des routes spectaculaires sans la présence de véhicules motorisés.

Les routes des cols sont réservées aux cyclistes de 8H à 12H.

(Pour le 24 mai, la route sera uniquement fermée entre Sumène et le Prieuré de Cézas, mais accessible aux voitures de la Cadière & Cambo vers Cézas)

Cette initiative, portée par l’Office de tourisme Sud Cévennes vise à promouvoir le cyclisme comme moyen de découverte des magnifiques paysages des Cévennes tout en favorisant une pratique sportive respectueuse de l’environnement. Les cyclistes de tous niveaux auront l’occasion de profiter pleinement de la beauté naturelle et de l’air pur des Cévennes sans avoir à partager la route avec les voitures et les motos.

En interdisant la circulation des véhicules motorisés, les cols deviendront un terrain de jeu idéal pour les passionnés de vélo, qu’ils soient amateurs ou cyclistes chevronnés.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience cycliste

inoubliable au cœur des Cévennes ! .

Avenue du Mont Aigoual Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 81 01 72 contact@sudcevennes.com

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English : COL DU LAC COL RÉSERVÉ

Cyclists, the road is yours! The Col du Lac will be closed to motorized vehicles from 7 a.m. to 11 a.m

L’événement COL DU LAC COL RÉSERVÉ Ganges a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34