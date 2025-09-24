Cold Beaches SUPERSONIC Paris

Cold Beaches SUPERSONIC Paris mercredi 24 septembre 2025.

COLD BEACHES (22h00)

(Indie jazz pop – Paris, FR)

Basé à Paris et originaire de Chicago aux États-Unis, Cold Beaches sort son album indie jazz pop « Ambient Joy ». Après avoir enregistré l’album en collaboration avec Band & Breakfast à Rome, en Italie, Cold Beaches interprétera ses nouvelles chansons pour célébrer cette nouvelle sortie, la première depuis cinq ans.

Les 3 influences : Men I Trust, Pavement, Still Woozy

https://coldbeaches.bandcamp.com/track/where-i-started

https://www.youtube.com/@ColdBeaches

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Lundi 22 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Blossoms, New Dad & Dehd

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-24T19:00:00+02:00_2025-09-24T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

