Cold Beaches SUPERSONIC Paris
COLD BEACHES (22h00)
(Indie jazz pop – Paris, FR)
Basé à Paris et originaire de Chicago aux États-Unis, Cold Beaches sort son album indie jazz pop « Ambient Joy ». Après avoir enregistré l’album en collaboration avec Band & Breakfast à Rome, en Italie, Cold Beaches interprétera ses nouvelles chansons pour célébrer cette nouvelle sortie, la première depuis cinq ans.
Les 3 influences : Men I Trust, Pavement, Still Woozy
https://coldbeaches.bandcamp.com/track/where-i-started
https://www.youtube.com/@ColdBeaches
La suite de la programmation arrive très vite !
Lundi 22 Septembre 2025
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Blossoms, New Dad & Dehd
Le mercredi 24 septembre 2025
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
