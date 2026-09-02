Informations pratiques

Neufchef

Cold Case dans la Galerie 13

2 Rue du musée Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Évasion, accident ou meurtre ? À vous de résoudre le Cold Case de la Galerie n°13.

Munis de votre dossier d’enquête, plongez dans les galeries sombres de la mine sur les traces d’un mystérieux disparu. Documents d’archives, témoignages et indices dissimulés vous permettront peu à peu de reconstituer les événements de cette nuit de 1944, au cours de laquelle Grigori Petrov, prisonnier affecté au travail dans la mine, disparaît sans laisser de trace.

Une fois sous terre, saurez-vous garder votre sang-froid ?

À partir de 12 ans. Départs toutes les 15 minutes. Réservation obligatoire.Tout public

13 .

2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55 communication.mmf57@gmail.com

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English :

Escape, accident, or murder? It’s up to you to solve the Cold Case of Gallery No. 13.

Armed with your investigation file, delve into the mine’s dark tunnels on the trail of a mysterious missing person. Archival documents, witness accounts, and hidden clueswill gradually allow you to piece together the events of that night in 1944, when Grigori Petrov, a prisoner assigned to work in the mine, disappeared without a trace.

Once underground, will you be able to keep your cool?

Ages 12 and up. Departures every 15 minutes. Reservations required.

L’événement Cold Case dans la Galerie 13 Neufchef a été mis à jour le 2026-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME