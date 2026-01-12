Cold Stress CafeMusic Mont-de-Marsan

Cold Stress

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Cold Stress est un groupe de punk hardcore, intense et incisif, leur son est porté par des riffs tranchants, des changements de tempos percutants et un chant agressif. Ils s’inspirent d’une scène hardcore en constant renouveau, dont l’énergie se ressent en live dans la sueur et le chaos. Pour eux, un seul objectif tout donner et dans l’urgence. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cold Stress

L’événement Cold Stress Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan