Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau

Cold therapy, thérapie par le froid

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Venez découvrir les bienfaits du froid, à Iraty.

Pour profiter au mieux de l’exposition au froid, Brice, préparateur physique et mental, spécialiste en respiration et exposition au froid, vous accompagnera pour expérimenter la cold therapy en toute sécurité. Vous débuterez par une séance de respiration avant de faire une marche jusqu’au lac. Vous serez, alors, près à vous baigner dans l’eau froide d’un lac de montagne. Départ assuré à partir de six personnes. Sur réservation. .

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 32 79 75

