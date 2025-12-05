Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau
Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau dimanche 4 janvier 2026.
D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Venez découvrir les bienfaits du froid, à Iraty.
Pour profiter au mieux de l’exposition au froid, Brice, préparateur physique et mental, spécialiste en respiration et exposition au froid, vous accompagnera pour expérimenter la cold therapy en toute sécurité. Vous débuterez par une séance de respiration avant de faire une marche jusqu’au lac. Vous serez, alors, près à vous baigner dans l’eau froide d’un lac de montagne. Départ assuré à partir de six personnes. Sur réservation. .
