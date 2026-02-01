Coldplayed concert Centre-ville Hyères
Coldplayed concert Centre-ville Hyères samedi 7 février 2026.
Coldplayed concert
Centre-ville 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères Var
Tarif : 37 – 37 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Coldplayed recrée à l’identique le son, le visuel, les effets, l’ambiance et l’univers musical de Coldplay.
.
Centre-ville 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 68 28 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coldplayed recreates Coldplay?s sound, visuals, effects, atmosphere and musical universe.
L’événement Coldplayed concert Hyères a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Provence Méditerranée