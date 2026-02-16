¡ Colectiva ! – Chœur et orchestre d’Amérique Latine pour les droits des femmes Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Chantepie Vendredi 6 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 10,00 € – Tarif réduit : 5,00 € (Carte Sortir, jeunes de 12 à 18 ans, étudiant-e-s de moins de 25 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans

¡ COLECTIVA ! : « C’est une embarcation chantée et orchestrée pour les droits des femmes, c’est un collectif qui fait le choix de la musique pour transformer la colère en liberté…. »

Comme tous les ans, Chantepie Initiatives vous invite à son évènement dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Cette année, nous sommes heureux de retrouver ¡ Colectiva !, « chœurs et orchestre d’Amérique latine pour les droits des femmes, collectif féminin, ouvert aux femmes et aux minorités de genre ».

Nous vous conseillons de prendre vos places sur la billetterie en ligne :

[https://www.helloasso.com/associations/chantepie-initiatives-association-citoyenne/evenements/spectacle-colectiva](https://www.helloasso.com/associations/chantepie-initiatives-association-citoyenne/evenements/spectacle-colectiva)

Si vous rencontrez des difficultés à vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à [chantepie.initiatives@gmail.com](chantepie.initiatives@gmail.com)

En amont du concert ¡Colectiva! proposera une apparition à la sortie du groupe scolaire Gisèle Halimi, 2 Rue Jean-Monnet, Chantepie. Rendez-vous à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00

1

chantepie.initiatives@gmail.com

Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux 19 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

