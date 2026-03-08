COLEGRAM dans les villages Châteauneuf

COLEGRAM dans les villages

LA MARMITE 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-14

COLEGRAM dans les villages est un projet culturel itinérant destiné aux enfants à partir de 5 ans et à leurs familles du Charolais-Brionnais. À travers trois demi-journées gratuites en mars 2026, organisées au cœur des villages, le public est invité à découvrir le thème Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui grâce à une exposition, des ateliers artistiques, la création collective d’un film d’animation et des temps de rencontre favorisant la créativité, le lien social et l’accès à la culture en milieu rural.

• La Marmite Châteauneuf (71740)

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h00

Exposition Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui, jeu concours, atelier Balade et matières sensibles , atelier Colport’Art , atelier Stop-motion. Coin enfants, Buvette. Gratuit. Ouvert à toutes et tous.

• Salle La Lignerotte de Ligny-en-Brionnais (71700)

Samedi 21 mars 2026 à partir de 14h00

Exposition Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui, jeu concours, atelier Balade et matières sensibles , atelier Colport’Art , atelier Stop-motion. Coin enfants, Buvette. Gratuit. Ouvert à toutes et tous.

• Salle Polyvalente de Saint-Julien-de-Jonzy (71110)

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h00

Exposition Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui, jeu concours, atelier Balade et matières sensibles , atelier Stop-motion. Coin enfants, Buvette. Gratuit. Ouvert à toutes et tous.

à partir de 18h00 En lien avec le Printemps des Poètes sur le thème La liberté. Force vive, déployée , GRAND FINAL COLEGRAM avec exposition des cartes, valises, projection d’un court métrage stop-motion qui mettra en valeur le travail réalisé par les enfants des écoles de Ligny en Brionnais et St Julien de Jonzy.

suivi d’une animation organisée par le Foyer rural dans le cadre du Printemps des Poètes. .

LA MARMITE 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 88 16 16 frgs.charolaisbrionnais@gmail.com

