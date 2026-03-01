Colegram dans les villages Salle polyvalente Saint-Julien-de-Jonzy

Colegram dans les villages

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

COLEGRAM dans les villages est un projet culturel et éducatif itinérant destiné aux enfants à partir de 5 ans et à leurs familles, mené sur le territoire rural du Charolais-Brionnais. Pour cette édition 2026, le thème choisi est Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui , fil conducteur d’ateliers artistiques, d’expositions et de temps de partages parents/grand-parents enfants.

Le projet se décline en trois demi-journées gratuites, organisées au cœur des villages de Châteauneuf, Ligny-en-Brionnais et Saint-Julien-de-Jonzy en mars 2026. Ces temps forts proposent une exposition pédagogique sur le papier, des ateliers parents-enfants (écriture, dessin, collage, stop-motion), des balades créatives, un jeu-concours et des moments conviviaux pour toute la famille.

Exposition Le papier, histoire d’hier et d’aujourd’hui, jeu concours, atelier Balade et matières sensibles , atelier Stop-motion. Coin enfants, Buvette.

A partir de 18h En lien avec le Printemps des Poètes sur le thème La liberté. Force vive, déployée , GRAND FINAL COLEGRAM avec exposition des cartes, valises, projection d’un court métrage stop-motion qui mettra en valeur le travail réalisé par les enfants des écoles de Ligny en Brionnais et St Julien de Jonzy.

Suivi d’une animation organisée par le Foyer rural dans le cadre du Printemps des Poètes. .

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté frgs.charolaisbrionnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colegram dans les villages

L’événement Colegram dans les villages Saint-Julien-de-Jonzy a été mis à jour le 2026-03-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III