Coléoptères et compagnie Joué-lès-Tours

Coléoptères et compagnie Joué-lès-Tours vendredi 29 août 2025.

Indre-et-Loire

Coléoptères et compagnie Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Munis de boites-loupes, nous allons partir à la recherche de petites bêtes Coléoptères, myriapodes, différentes bestioles sont à découvrir. (Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

Munis de boites-loupes, nous allons partir à la recherche de petites bêtes Coléoptères, myriapodes, différentes bestioles sont à découvrir. (Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 6 .

Joué-lès-Tours 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 accueil@couleurs-sauvages.com

English :

Equipped with magnifying boxes, we’re off in search of little beasts: Beetles, myriapods and other critters are waiting to be discovered. (Minors must be accompanied by an adult)

German :

Ausgestattet mit Lupendosen begeben wir uns auf die Suche nach kleinen Tieren: Käfer, Myriapoden, verschiedene Käfer sind zu entdecken. (Minderjährige Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden)

Italiano :

Muniti di scatole di ingrandimento, andremo alla ricerca di piccole creature: Coleotteri, miriapodi, insetti vari da scoprire. (I minori devono essere accompagnati da un adulto)

Espanol :

Equipados con cajas de lupa, iremos en busca de pequeñas criaturas: Escarabajos, miriápodos, bichos diversos por descubrir. (Los menores deben ir acompañados de un adulto)

L’événement Coléoptères et compagnie Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire