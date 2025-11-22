COLÉRIQUE CIE RSA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

COLÉRIQUE CIE RSA

Dans le cadre du festival Marionnettissimo, du 18 au 23 novembre.

Et fier de l’être

C’est l’histoire d’un enfant en colère.

C’est l’histoire d’un adulte toujours en colère.

C’est l’histoire d’une petite fille qui est un petit garçon.

C’est l’histoire d’un mec trans qui veut tout brûler.

Comment grandit-on en colère ? Comment s’en débarrasse- t-on ? À quoi sert-elle ?

Dans ce seul en scène pour deux, Antonin Paris convoque l’enfant qu’il était et tente de lui apporter le soutien dont il aurait eu besoin. À travers une esthétique naïve et enfantine, Colérique exprime comment la colère peut devenir un puissant élan d’énergie dans la lutte contre les discriminations.

à partir de 10 ans

1 heure

Jeu, manipulation, écriture Antonin Paris Mise en scène Aurélie Billy Création sonore Colette Alizer, Elio Saint Pierre Création lumière et régie Alex Baysse.

Coproduction Marionnettissimo, Odradek Pupella-Noguès, Département de la Haute-Garonne. Photo ©Giorgio Pupella, Lou Rey. 9 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

