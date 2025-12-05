COLETTE L’INCORRIGIBLE BESOIN D’ECRIRE – COLETTE L INCORRIGIBLE BESOIN D ECRIRE – A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris

COLETTE L’INCORRIGIBLE BESOIN D’ECRIRE – COLETTE L INCORRIGIBLE BESOIN D ECRIRE Début : 2025-12-05 à 19:30. Tarif : – euros.

Un roman en suspens ? Colette ruse, esquive. Au cœur de la bataille, surgissent soudain des pans de sa vie. Un voyage vagabond, facétieux et tendre. Dans “l’antre” de l’écrivain, parmi le désordre des papiers écrits, jetés, repris, nous assistons à la naissance d’une vocation à écrire.Colette plonge à la source de son inspiration, l’enfance, ce paradis perdu où règne Sido, sa mère. Peu à peu, au fil des mots triturés avec gourmandise, au détour de souvenirs, émerge la figure énigmatique et secrète de son père, le Capitaine Jules Colette.Durée : 65 minAge : Tout public à partir de 13 ansPresse : Le Monde.fr : « Tout repose sur la puissance évocatrice de l’actrice et c’est là que la magie opère. » Aligre FM : « Un spectacle dont le maître mot est Raffinement. »Les Temps Modernes : « En fil d’Ariane finement déroulé, l’amour et l’admiration d’un père éveilleur involontaire à l’écriture. »

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75