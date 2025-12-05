Colette, l’incorrigible… besoin d’écrire – seule en scène A La Folie Théâtre Paris

Dans “l’antre” de

l’écrivain, parmi le désordre des papiers écrits, jetés, repris, nous assistons

à la naissance d’une vocation à écrire.

Colette plonge à la

source de son inspiration, l’enfance, ce paradis perdu où règne Sido, sa mère.

Peu à peu, au fil

des mots triturés avec gourmandise, au détour de souvenirs, émerge la figure

énigmatique et secrète de son père, le Capitaine Jules Colette.

Un roman en suspens ? Colette ruse, esquive. Au cœur de la bataille, surgissent soudain des pans de sa vie. Un voyage vagabond, facétieux et tendre.

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 07 mars 2026 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h35

payant

Tarifs :

Plein : 22€

Réduit : 18€

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=429 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/