Colette, l’incorrigible… besoin d’écrire – seule en scène A La Folie Théâtre Paris
Colette, l’incorrigible… besoin d’écrire – seule en scène A La Folie Théâtre Paris vendredi 5 décembre 2025.
Dans “l’antre” de
l’écrivain, parmi le désordre des papiers écrits, jetés, repris, nous assistons
à la naissance d’une vocation à écrire.
Colette plonge à la
source de son inspiration, l’enfance, ce paradis perdu où règne Sido, sa mère.
Peu à peu, au fil
des mots triturés avec gourmandise, au détour de souvenirs, émerge la figure
énigmatique et secrète de son père, le Capitaine Jules Colette.
Un roman en suspens ? Colette ruse, esquive. Au cœur de la bataille, surgissent soudain des pans de sa vie. Un voyage vagabond, facétieux et tendre.
Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 07 mars 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 20h35
payant
Tarifs :
Plein : 22€
Réduit : 18€
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T20:30:00+01:00
fin : 2026-03-07T21:35:00+01:00
Date(s) : 2025-12-05T19:30:00+02:00_2025-12-05T20:35:00+02:00;2025-12-06T19:30:00+02:00_2025-12-06T20:35:00+02:00;2025-12-12T19:30:00+02:00_2025-12-12T20:35:00+02:00;2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T20:35:00+02:00;2025-12-19T19:30:00+02:00_2025-12-19T20:35:00+02:00;2025-12-20T19:30:00+02:00_2025-12-20T20:35:00+02:00;2025-12-26T19:30:00+02:00_2025-12-26T20:35:00+02:00;2025-12-27T19:30:00+02:00_2025-12-27T20:35:00+02:00;2026-01-02T19:30:00+02:00_2026-01-02T20:35:00+02:00;2026-01-03T19:30:00+02:00_2026-01-03T20:35:00+02:00;2026-01-09T19:30:00+02:00_2026-01-09T20:35:00+02:00;2026-01-10T19:30:00+02:00_2026-01-10T20:35:00+02:00;2026-01-16T19:30:00+02:00_2026-01-16T20:35:00+02:00;2026-01-17T19:30:00+02:00_2026-01-17T20:35:00+02:00;2026-01-23T19:30:00+02:00_2026-01-23T20:35:00+02:00;2026-01-24T19:30:00+02:00_2026-01-24T20:35:00+02:00;2026-01-30T19:30:00+02:00_2026-01-30T20:35:00+02:00;2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T20:35:00+02:00;2026-02-06T19:30:00+02:00_2026-02-06T20:35:00+02:00;2026-02-07T19:30:00+02:00_2026-02-07T20:35:00+02:00;2026-02-13T19:30:00+02:00_2026-02-13T20:35:00+02:00;2026-02-14T19:30:00+02:00_2026-02-14T20:35:00+02:00;2026-02-20T19:30:00+02:00_2026-02-20T20:35:00+02:00;2026-02-21T19:30:00+02:00_2026-02-21T20:35:00+02:00;2026-02-27T19:30:00+02:00_2026-02-27T20:35:00+02:00;2026-02-28T19:30:00+02:00_2026-02-28T20:35:00+02:00;2026-03-06T19:30:00+02:00_2026-03-06T20:35:00+02:00;2026-03-07T19:30:00+02:00_2026-03-07T20:35:00+02:00
A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=429 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/