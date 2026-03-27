Colette l’Insoumise Château de Tanlay Tanlay
Colette l’Insoumise Château de Tanlay Tanlay samedi 18 avril 2026.
Colette l’Insoumise
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:45:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le château de Tanlay vous propose une conférence sur Colette, célèbre femme de lettres icaunaise, auteure des œuvres La Vagabonde et Les vrilles de la Vigne. A travers des ouvrages comme Claudine à l’école, Colette apparaît comme une femme engagée, qui n’hésite pas à critiquer la société de son temps.
Pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée de sa maison natale à Saint-Sauveur-en-Puisaye fera suite à la conférence. .
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr
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English : Colette l’Insoumise
L’événement Colette l’Insoumise Tanlay a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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