Colette l’Insoumise Château de Tanlay Tanlay

Colette l’Insoumise

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:45:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le château de Tanlay vous propose une conférence sur Colette, célèbre femme de lettres icaunaise, auteure des œuvres La Vagabonde et Les vrilles de la Vigne. A travers des ouvrages comme Claudine à l’école, Colette apparaît comme une femme engagée, qui n’hésite pas à critiquer la société de son temps.

Pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée de sa maison natale à Saint-Sauveur-en-Puisaye fera suite à la conférence. .

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 70 61 info@chateaudetanlay.fr

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English : Colette l’Insoumise

L’événement Colette l’Insoumise Tanlay a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)