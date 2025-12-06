CØLIBRI… en live ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Seule la réservation d’un créneau de visite de l’exposition garanti l’accès à l’évènement. Réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site. Tout public

Programmation conçue en partenariat avec StereoluxL’Electronica de CØLIBRI est à l’image de son animal totem : délicate, toute en finesse et hyperactive. Il manie avec grâce l’art de la mélodie et des arrangements exubérants faisant le pont entre l’onirisme électronique et le lyrisme classique.CØLIBRI crée un paysage sonore au coeur des oeuvres plongeant le visiteur dans une atmosphère contemplative favorable à la méditation. Il mêle des enregistrements de pluies réelles captées dans divers endroits (ville, forêt, bord de mer) à des textures électroniques granulaires, tout en jouant sur le rythme du cycle de l’eau.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2023359500020400088