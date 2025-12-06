CØLIBRI, une visite-balade au casque Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 17:00 – 17:30

Gratuit : non Seule la réservation d’un créneau de visite de l’exposition garanti l’accès à l’évènement. Réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) Tout public

Programmation conçue en partenariat avec StereoluxCasque sur les oreilles, profitez d’une visite sonore immersive, en tête-à-tête avec les oeuvres. La proposition du compositeur CØLIBRI, c’est la promesse d’un temps suspendu pendant lequel la pluie devient langage musical avec ses gouttes ou ses nappes continues, ses ruissellements aléatoires ou ses battements réguliers, jusqu’à ses grondements lointains et ses silences habités.Durée : 20mnVous souhaitez y participer et en profiter pendant votre visite de l’exposition? Réservez les créneaux de visite de l’exposition Sous la Pluie. Peindre, vivre et rêver entre 15h et 16h pour la première séance et entre 16h et 17h pour la deuxième séance.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-billet-dentree