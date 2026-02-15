Colimaçon prend son temps Théâtre Darius Milhaud Paris

Colimaçon est

un petit escargot qui prend son temps pour découvrir le jardin et ses

merveilles. Lucy, toujours pressée, le rencontre un jour et se laisse entraîner

dans son univers. Autour d’eux, les amis de Colimaçon — Zoé l’abeille, Gustave

la grenouille et Fanny la fourmi — inventent des jeux rythmés, joyeux et

interactifs.

Peu à peu, Lucy

prête son corps, sa voix et son imaginaire pour faire vivre Colimaçon et ses

amis sur scène. Les enfants participent activement : ils reproduisent les sons

et les mouvements des animaux, accompagnant la scène de leur énergie. Les

instruments acoustiques créent un univers sonore vivant et immersif, inspiré

des bruits du jardin.

Entre humour,

poésie et rythme, le spectacle invite à savourer la lenteur, à observer le

monde autrement et à écouter les petites merveilles du quotidien.

————————————————

Autrice et

mise en scène : Marta Chyczewska

Avec : Marie

Clamecy et Malis Gungor (en alternance)

Scénographie

et costumes : Clémence Cabanes

Musique :

Nicolas Le Brun

Jeune public de 2 à 6 ans

Durée

du spectacle : 35mn

Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :

mardi, vendredi

de 10h30 à 11h05

Du dimanche 15 février 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 11h00 à 11h35

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif

partenaires et habitants du 19ème : 7€*



*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



