Colimaçon prend son temps Théâtre Darius Milhaud Paris
Colimaçon prend son temps Théâtre Darius Milhaud Paris dimanche 15 février 2026.
Colimaçon est
un petit escargot qui prend son temps pour découvrir le jardin et ses
merveilles. Lucy, toujours pressée, le rencontre un jour et se laisse entraîner
dans son univers. Autour d’eux, les amis de Colimaçon — Zoé l’abeille, Gustave
la grenouille et Fanny la fourmi — inventent des jeux rythmés, joyeux et
interactifs.
Peu à peu, Lucy
prête son corps, sa voix et son imaginaire pour faire vivre Colimaçon et ses
amis sur scène. Les enfants participent activement : ils reproduisent les sons
et les mouvements des animaux, accompagnant la scène de leur énergie. Les
instruments acoustiques créent un univers sonore vivant et immersif, inspiré
des bruits du jardin.
Entre humour,
poésie et rythme, le spectacle invite à savourer la lenteur, à observer le
monde autrement et à écouter les petites merveilles du quotidien.
————————————————
Autrice et
mise en scène : Marta Chyczewska
Avec : Marie
Clamecy et Malis Gungor (en alternance)
Scénographie
et costumes : Clémence Cabanes
Musique :
Nicolas Le Brun
Jeune public de 2 à 6 ans
Durée
du spectacle : 35mn
Un petit escargot prend son temps et découvre le jardin, ses amis et les joies du jeu, en invitant les enfants à participer. Conte théâtral, sonore et poétique pour les enfants de 2 à 6 ans.
Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :
mardi, vendredi
de 10h30 à 11h05
Du dimanche 15 février 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
dimanche
de 11h00 à 11h35
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif
partenaires et habitants du 19ème : 7€*
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-15T12:00:00+01:00
fin : 2026-05-03T14:35:00+02:00
Date(s) : 2026-02-15T11:00:00+02:00_2026-02-15T11:35:00+02:00;2026-02-22T11:00:00+02:00_2026-02-22T11:35:00+02:00;2026-03-01T11:00:00+02:00_2026-03-01T11:35:00+02:00;2026-03-08T11:00:00+02:00_2026-03-08T11:35:00+02:00;2026-03-15T11:00:00+02:00_2026-03-15T11:35:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T11:35:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T11:35:00+02:00;2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T11:35:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T11:35:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T11:35:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T11:05:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T11:05:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T11:35:00+02:00;2026-04-28T10:30:00+02:00_2026-04-28T11:05:00+02:00;2026-05-01T10:30:00+02:00_2026-05-01T11:05:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T11:35:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire