Coline Rio (Release Party) STEREOLUX Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:00:00 – 2025-11-04T23:00:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00 – 2025-11-04T23:00:00

Ne vous méprenez pas sur son allure gracile et sa voix aérienne, car cette jeune nantaise est une force de la nature. Ancienne chanteuse d’Inuït, son univers musical mêle chanson, sensibilité électro-acoustique et voyage initiatique vers la lumière. Elle sera à Stereolux pour fêter la sortie de son deuxième album, avec des invité·es et surprises. On la regarde s’épanouir jusqu’à son éclosion dans toute sa majesté.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

