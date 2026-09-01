Colinéo fête l’eau Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen Marseille 13e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 13e Arrondissement

Colinéo fête l’eau

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 17h. Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Rejoignez-nous le 3 octobre prochain pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la nature, du partage et de l’éco-responsabilité ! Venez vivre une immersion totale au cœur d’un site emblématique et découvrir les enjeux de l’eau.Enfants

Programme de la manifestation de 10h00 à 17h00

Découverte du site Balade botanique dans le jardin méditerranéen L’adaptation de la flore à la sécheresse & Visite et présentation de la Mare pilote réalisée en partenariat avec la SEMM,

Temps festif le grand défilé des Chap’EAUx un défilé et studio photo loufoque et engagé rassemblera petits et grands autour des créations originales pour célébrer l’eau sous un angle festif et artistique, des contes et un spectacle de danse Spectacle de danse Petites pièces courtes au jardin par la compagnie Kumpanià, portée par l’association YDHA (Yoga Danse Harmonie) animera la fin de journée.

Temps d’échanges et ateliers de sensibilisation un village de stands avec des animations pédagogiques ouvertes aux petits et aux grands sera présent toute la journée et deux conférences compléteront le programme de l’après-midi Les ancien moulins du Jarret par Claude Carbonnell et les accès à l’eau dans l’ancienne Provence par Gilles Rebull.



Informations pratiques

Lieu Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des grives 13013 Marseille Accessible en transport en commun bus RTM 37 depuis Malpassé !

Restauration, Buvette et vente de produits Sur place avec des produits locaux et de saison (espèces, chèques, CB acceptés)

Stationnement un parking sur place possible.



Événement éco-engagé Pensez à venir avec votre gourde, privilégiez les mobilités douces accessible en bus, et n’oubliez pas fabriquer votre Chap’EAU.



Venez partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’eau et notre environnement ! .

Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 84 07 colineo.assenemce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on October 3 for a special day dedicated to nature, community, and environmental responsibility! Come experience a total immersion in the heart of an iconic site and learn about water-related issues.

L’événement Colinéo fête l’eau Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille