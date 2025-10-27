COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES – GUIMET – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES Paris

COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES – GUIMET – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES Paris lundi 27 octobre 2025.

COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES Début : 2025-10-27 à 10:00. Tarif : – euros.

GUIMET – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES COLLECTIONS PERMANENTES & EXPOSITIONS TEMPORAIRESGUIMET – Musée national des arts asiatiquesL’Asie va vous surprendre !Fondé en 1889, le musée Guimet possède la collection d’arts asiatiques la plus complète au monde, et la plus importante en Europe. Avec plus de 60 000 œuvres témoignant de 7 000 ans d’histoire, ses prestigieuses collections s’étendent de l’Afghanistan au Japon en passant par l’Inde, la Chine, la Corée ou l’Asie du Sud-Est. Peintures, sculptures, porcelaines, estampes, textiles, photographies, mobilier ou objets précieux, le musée Guimet invite à un voyage extraordinaire à travers toute l’Asie à la découverte de ses cultures, ses religions et ses courants de pensée.Guimet – musée national des arts asiatiques est implanté sur trois sites dans le 16e arrondissement de Paris. Le bâtiment historique de la place d’Iéna compte 5 500 m2 de salles d’expositions permanentes, une splendide bibliothèque historique, un auditorium de 276 places dans lequel se déploie une riche programmation de concerts, films, spectacles, conférences ou rencontres littéraires, un restaurant et une terrasse panoramique végétalisée sur trois niveaux. Chaque année, le musée présente quatre à cinq expositions temporaires, des rotations régulières au sein de ses collections permanentes ainsi que des interventions d’artistes contemporains.Avenue d’Iéna, tout proche du musée, l’hôtel d’Heidelbach conserve une partie des collections de mobilier impérial chinois. Son jardin abrite également un authentique pavillon japonais où sont organisées des cérémonies du thé. Troisième site situé avenue Foch, l’hôtel d’Ennery invite à un véritable voyage dans un cabinet d’art et de curiosités, témoin du Japonisme en vogue au 19e siècle. Resté inchangé depuis 1899, cet hôtel particulier fascine par l’exceptionnelle et mystérieuse force du lieu.Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. (sauf mardi et les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)—Expositions temporaires :- Polaraki – Mille polaroids d’Araki NobuyoshiL’exposition « Polaraki » dévoile l’exploration par le grand photographe japonais des possibilités infinies offertes par le polaroid, source d’expérimentation centrale dans son travail.Photographe japonais prolifique, obsessionnel et volontiers provocateur, Araki Nobuyoshi est, depuis les années 1960, un protagoniste incontournable de l’histoire de la photographie japonaise et internationale. Réalisés entre 1997 et 2024, les polaroids d’Araki présentés dans l’exposition ont été acquis progressivement auprès de galeries majoritairement françaises et japonaises au cours des 25 dernières années par le collectionneur Stéphane André qui en a fait don au musée Guimet en mai 2025. Déployée dans la rotonde au quatrième étage du musée, « Polaraki » présente l’installation conçue par le collectionneur pour son appartement : 43 colonnes composées de 9 cadres disposés bord à bord et du sol au plafond. Dans chaque cadre, un, deux, trois ou quatre polaroids selon des associations composées en partie par Araki, en partie par le collectionneur.L’exposition rend hommage à l’usage frénétique du polaroid par Araki pour qui il constitue, depuis la fin des années 1990, un geste quasi quotidien, au service d’une pulsion scopique et érotique, alimentant une forme de journal autour duquel s’articule l’ensemble de son œuvre.Elle évoque également l’appropriation par un collectionneur privé de l’œuvre d’un artiste sous une forme qui s’apparente aux cabinets de curiosités – dont les traits caractéristiques sont la saturation d’un espace personnel, le goût pour l’étrangeté voire le licencieux, le caractère hétéroclite.Le don exceptionnel de Stéphane André au musée Guimet répond de manière significative à la politique d’enrichissement du musée dans les domaines de l’art contemporain en Asie et de la photographie. Il prolonge le travail initié en 2016 avec l’exposition monographique rétrospective « Araki », présentée au musée Guimet en 2016.Avertissement : en raison de leur caractère sexuellement explicite, certaines photographies présentées dans l’exposition sont susceptibles de choquer certains publics. L’accès à la rotonde est interdit aux moins de 18 ans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GUIMET – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES 6 PLACE D’IENA 75116 Paris 75