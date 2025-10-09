COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET Paris

COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES – MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET Paris jeudi 9 octobre 2025.

COLL. PERMANENTES & EXPO. TEMPORAIRES Début : 2025-10-09 à 10:00. Tarif : – euros.

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMETCOLLECTIONS PERMANENTES & EXPOSITIONS TEMPORAIRESGUIMET – musée national des arts asiatiquesL’Asie va vous surprendre !Fondé en 1889, le musée Guimet possède la collection d’arts asiatiques la plus complète au monde, et la plus importante en Europe. Avec plus de 60 000 œuvres témoignant de 7 000 ans d’histoire, ses prestigieuses collections s’étendent de l’Afghanistan au Japon en passant par l’Inde, la Chine, la Corée ou l’Asie du Sud-Est. Peintures, sculptures, porcelaines, estampes, textiles, photographies, mobilier ou objets précieux, le musée Guimet invite à un voyage extraordinaire à travers toute l’Asie à la découverte de ses cultures, ses religions et ses courants de pensée.Guimet – musée national des arts asiatiques est implanté sur trois sites dans le 16e arrondissement de Paris. Le bâtiment historique de la place d’Iéna compte 5 500 m2 de salles d’expositions permanentes, une splendide bibliothèque historique, un auditorium de 276 places dans lequel se déploie une riche programmation de concerts, films, spectacles, conférences ou rencontres littéraires, un restaurant et une terrasse panoramique végétalisée sur trois niveaux. Chaque année, le musée présente quatre à cinq expositions temporaires, des rotations régulières au sein de ses collections permanentes ainsi que des interventions d’artistes contemporains.Avenue d’Iéna, tout proche du musée, l’hôtel d’Heidelbach conserve une partie des collections de mobilier impérial chinois. Son jardin abrite également un authentique pavillon japonais où sont organisées des cérémonies du thé. Troisième site situé avenue Foch, l’hôtel d’Ennery invite à un véritable voyage dans un cabinet d’art et de curiosités, témoin du Japonisme en vogue au 19e siècle. Resté inchangé depuis 1899, cet hôtel particulier fascine par l’exceptionnelle et mystérieuse force du lieu.Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. (sauf mardi et les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET 6 PLACE D’IENA 75116 Paris 75