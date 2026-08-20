AGENDA · Vega de Liébana
, Collado de Llesba, Vega de Liébana
samedi 19 septembre 2026 · Collado de Llesba · Vega de Liébana
Informations pratiques
Samedi 19 septembre, 18h00 Collado de Llesba
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
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Fundación Camino Lebaniego