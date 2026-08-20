UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vega de Liébana

, Collado de Llesba, Vega de Liébana

samedi 19 septembre 2026 · Collado de Llesba · Vega de Liébana

, Collado de Llesba, Vega de Liébana

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Collado de Llesba
Adresse
Vega de Liébana
Ville
Vega de Liébana

Samedi 19 septembre, 18h00 Collado de Llesba

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

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Fundación Camino Lebaniego