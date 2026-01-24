Collage abstrait et univers de Kevin Keele Ecole d’Art André-Malraux Villeneuve-sur-Lot

Collage abstrait et univers de Kevin Keele

Ecole d’Art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-09

Pour ces vacances de février, l’école d’art propose deux stages d’une journée.

Le collage abstrait renouvelle la création artistique en associant sur un même support des matériaux variés comme le papier, le tissu ou le carton.

Sur réservation, places limités.

Pour ces vacances de février, l’école d’art propose deux stages d’une journée.

Le collage abstrait renouvelle la création artistique en associant sur un même support des matériaux variés comme le papier, le tissu ou le carton.

Sur réservation, places limités. .

Ecole d’Art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 01 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collage abstrait et univers de Kevin Keele

For the February vacations, the art school is offering two one-day workshops.

Abstract collage renews artistic creation by combining various materials such as paper, fabric or cardboard on the same support.

Places are limited and must be booked in advance.

L’événement Collage abstrait et univers de Kevin Keele Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot