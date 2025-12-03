Collage collectif géant pour la revue artistique « Le canard aquaphobe » Mercredi 3 décembre, 14h00 médiathèque de Moulins Nord

Sur inscription

Le Canard Aquaphobe revient en médiathèques ! Cette fois-ci pour préparer les pages de son prochain numéro. Nous avons envie d’élargir l’équipe des contributeurs en vous invitant à participer à notre atelier à la médiathèque de Moulins ; pour lequel on propose de décortiquer quelques exemplaires du numéro 1. On les découpera, les déchirera, pour les transformer en une matière nouvelle, servant de base à la réalisation d’un collage collectif géant qui aura vocation à être publié dans le numéro 2. Une nouvelle édition que l’on prévoit de faire paraitre en 2026. Alors bienvenue dans l’aventure !

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}] [{« link »: « https://www.epsm-lille-metropole.fr/sites/default/files/2022-10/Revue-Canard-Aquaphobe_basse-def_EPSMlm_GHTPsy%201.pdf »}]

