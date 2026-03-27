Collage – Souvenirs d’enfance / Tout public, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Collage – Souvenirs d’enfance / Tout public Vendredi 27 mars, 18h00 Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Sur inscription via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Venez créer un collage à partir d’un souvenir de votre enfance !

Un atelier encore plus riche lorsqu’il est intergénérationnel !

Venez accompagné·e de vos enfants, petits-enfants, frères, sœurs… et partagez ensemble un moment de création et de mémoire.Chaque participant·e apporte une photo liée à un souvenir d’enfance. Petits et grands racontent l’histoire de leur image, puis réalisent une création inspirée de ce souvenir.

Apportez vos photos le jour de l’atelier, mais gardez en tête qu’elles seront découpées… mieux vaut prévoir des copies !

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Venez créer un collage à partir d’un souvenir de votre enfance ! collage atelier créatif