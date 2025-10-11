COLLAGE TEXTILE SUR TOILE Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze

COLLAGE TEXTILE SUR TOILE Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze samedi 11 octobre 2025.

COLLAGE TEXTILE SUR TOILE

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

inscription à cet atelier de création de tableaux à base de textiles.

Mélanger les textiles et créer un tableau

personnel et créatif. Prévoir des chutes de

tissus.

Public Adultes 13 .

Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

register for this workshop to create paintings using textiles.

German :

anmeldung zu diesem Workshop, in dem Sie Bilder aus Textilien herstellen.

Italiano :

iscrivetevi a questo laboratorio per creare dipinti con i tessuti.

Espanol :

apúntate a este taller para crear cuadros utilizando textiles.

L’événement COLLAGE TEXTILE SUR TOILE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE