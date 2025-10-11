COLLAGE TEXTILE SUR TOILE Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Début : 2025-10-11 10:00:00
inscription à cet atelier de création de tableaux à base de textiles.
Mélanger les textiles et créer un tableau
personnel et créatif. Prévoir des chutes de
tissus.
Public Adultes 13 .
Place François Fournil ESPACE FRANÇOIS MITTERAND Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com
English :
register for this workshop to create paintings using textiles.
German :
anmeldung zu diesem Workshop, in dem Sie Bilder aus Textilien herstellen.
Italiano :
iscrivetevi a questo laboratorio per creare dipinti con i tessuti.
Espanol :
apúntate a este taller para crear cuadros utilizando textiles.
