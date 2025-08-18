Collation au Château Marceline Château Marceline Saint-Estèphe

Château Marceline 2 Rue de la Tonnellerie Saint-Estèphe Gironde

Début : 2025-08-18

fin : 2025-09-01

Date(s) :

2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

tous les lundis de l’été, venez faire une collation gourmande au château Marceline, un cru artisan de Saint-Estèphe. Une occasion de découvrir les vins du domaine, accompagnés de cannelés et de noisettines.

Sur réservation, le nombre de places étant limité. .

Château Marceline 2 Rue de la Tonnellerie Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 85 53 91 chateaumarceline@sfr.fr

