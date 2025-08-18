Collation au Château Marceline Château Marceline Saint-Estèphe
Collation au Château Marceline Château Marceline Saint-Estèphe lundi 18 août 2025.
Collation au Château Marceline
Château Marceline 2 Rue de la Tonnellerie Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18
fin : 2025-09-01
Date(s) :
2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
tous les lundis de l’été, venez faire une collation gourmande au château Marceline, un cru artisan de Saint-Estèphe. Une occasion de découvrir les vins du domaine, accompagnés de cannelés et de noisettines.
Sur réservation, le nombre de places étant limité. .
Château Marceline 2 Rue de la Tonnellerie Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 85 53 91 chateaumarceline@sfr.fr
English : Collation au Château Marceline
German : Collation au Château Marceline
Italiano :
Espanol : Collation au Château Marceline
L’événement Collation au Château Marceline Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Médoc-Vignoble