Collecte alimentaire et produits d’hygiène Hall Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

L’association YELINHAN lance un appel aux dons pour créer des kits d’hygiène et alimentaires destinés aux personnes démunies.

YELINHAN recherche :
– Des produits d’hygiène (brosses à dents, serviettes hygiéniques, etc.)
– De la nourriture non périssable (pâtes, riz, etc.)
_« Même un petit don peut avoir un grand impact ! Merci pour votre soutien et votre générosité »_

​L’association **YELINHAN**, basée au Blosne, agit pour la solidarité et le lien social à Rennes, dans les quartiers et le centre-ville. Elle mène des maraudes, des dons, des actions solidaires et des animations. L’engagement des jeunes est au cœur de ses actions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


