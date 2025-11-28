COLLECTE ALIMENTAIRE Loupian

COLLECTE ALIMENTAIRE Loupian vendredi 28 novembre 2025.

COLLECTE ALIMENTAIRE

Loupian Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Une collecte alimentaire est organisée le vendredi 28 Novembre par le CCAS de la commune, en partenariat avec la Banque Alimentaire.La collecte concerne les denrées alimentaires NON PÉRISSABLES (conservation longue) Boites de conservePlats préparésRiz, pâtes, céréales, purée en flocon, fruits secs, légumineuxCafé, thé, chocolat en poudreHuile, vinaigreSucre, FarineBiscottes, biscuits et gâteaux secs, etc …Rendez-vous devant la mairie de 8h30 à 12h.Chaque don est précieux ! .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 72 50

English :

A food drive is being organized on Friday November 28 by the commune’s CCAS, in partnership with the Banque Alimentaire.

German :

Eine Lebensmittelsammlung wird am Freitag, dem 28. November, vom CCAS der Gemeinde in Partnerschaft mit der Banque Alimentaire organisiert.

Italiano :

Venerdì 28 novembre la CCAS locale, in collaborazione con la Banque Alimentaire, organizza una raccolta di generi alimentari.

Espanol :

El viernes 28 de noviembre, la CCAS local, en colaboración con el Banque Alimentaire, organiza una colecta de alimentos.

