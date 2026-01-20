Collecte alimentaire pour chat Centre E Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron

Collecte alimentaire pour chat

Centre E Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

L’association Santiago s’occupe principalement de la stérilisation des chats errants sur les communes oléronaises.

Collecte de boites et croquettes pour chat afin de nourrir les chats en famille d’accueil et ceux qui sont pris en charge en extérieur.

Centre E Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 27 61

English :

The Santiago association’s main task is to sterilize stray cats in the communes of Oléron.

Collection of cat food and kibble to feed foster cats and outdoor cats.

L’événement Collecte alimentaire pour chat Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes