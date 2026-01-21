Collecte alimentaire pour chats Super U Saint-Pierre-d’Oléron
Collecte alimentaire pour chats Super U Saint-Pierre-d’Oléron samedi 4 avril 2026.
Collecte alimentaire pour chats
Super U 20 rue de la Cure Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
L’association Santiago s’occupe principalement de la stérilisation des chats errants sur les communes oléronaises.
Collecte de boites et croquettes pour chat afin de nourrir les chats en famille d’accueil et ceux qui sont pris en charge en extérieur.
Super U 20 rue de la Cure Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 27 61 asso.santiago@gmail.com
English :
The Santiago association’s main task is to sterilize stray cats in the communes of Oléron.
Collection of cat food and kibble to feed foster cats and outdoor cats.
L’événement Collecte alimentaire pour chats Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes