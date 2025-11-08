Collecte alimentaire pour les chats de Santiago Intermarché Dolus-d’Oléron
Collecte alimentaire pour les chats de Santiago Intermarché Dolus-d’Oléron samedi 8 novembre 2025.
Collecte alimentaire pour les chats de Santiago
Intermarché 99 RD 734 Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Collecte de boîtes et croquettes pour chat qui servent à nourrir les chats des familles d’accueil et ceux qui restent en extérieurs à la charge de l’association.
Intermarché 99 RD 734 Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 27 61
English :
Collection of cans and cat food to feed cats in foster homes and those left outside in the care of the association.
German :
Sammlung von Katzendosen und -kroketten, mit denen die Katzen in den Pflegefamilien und die Katzen, die auf Kosten des Vereins im Freien bleiben, gefüttert werden.
Italiano :
Raccolta di scatolette e cibo per gatti per sfamare i gatti delle famiglie affidatarie e quelli lasciati all’aperto dall’associazione.
Espanol :
Recogida de latas y comida para gatos para alimentar a los que están en familias de acogida y a los que se quedan fuera al cuidado de la asociación.
