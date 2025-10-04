Collecte alimentaire pour les chats de Santiago Centre commercial E. Leclerc Saint-Pierre-d’Oléron

Collecte alimentaire pour les chats de Santiago

Centre commercial E. Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Collecte de boîtes et croquettes pour chat qui servent à nourrir les chats des familles d’accueil et ceux qui restent en extérieurs à la charge de l’association.

Centre commercial E. Leclerc 2 route des Mirouelles Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 27 61 asso.santiago@gmail.com

English : Food drive for Santiago’s cats

Collection of cans and cat food to feed cats in foster homes and those left outside in the care of the association.

German : Lebensmittelsammlung für die Katzen von Santiago

Sammlung von Katzendosen und -kroketten, mit denen die Katzen in den Pflegefamilien und die Katzen, die auf Kosten des Vereins im Freien bleiben, gefüttert werden.

Italiano :

Raccolta di scatolette e cibo per gatti per sfamare i gatti delle famiglie affidatarie e quelli lasciati all’aperto dall’associazione.

Espanol : Recogida de alimentos para los gatos de Santiago

Recogida de latas y comida para gatos para alimentar a los que están en familias de acogida y a los que se quedan fuera al cuidado de la asociación.

