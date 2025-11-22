Collecte au profit du Téléthon Parking de la mairie Châlus

Collecte au profit du Téléthon

Parking de la mairie 32 avenue François Mitterrand Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Collecte de papiers, journaux et revues. .

