Collecte BANQUE ALIMENTAIRE Cholet
Collecte BANQUE ALIMENTAIRE Cholet vendredi 27 mars 2026.
Collecte BANQUE ALIMENTAIRE
Rue du Planty Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-03-27 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
La prochaine Collecte Départementale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu les 27, 28 et 29 mars dans les supermarchés de Cholet. .
Rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 42 47 35 ba491.communication@banquealimentaire.org
