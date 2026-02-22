Collecte BANQUE ALIMENTAIRE Cholet

Collecte BANQUE ALIMENTAIRE

Rue du Planty Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

La prochaine Collecte Départementale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu les 27, 28 et 29 mars dans les supermarchés de Cholet. .

Rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 42 47 35 ba491.communication@banquealimentaire.org

