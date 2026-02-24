Collecte citoyenne de déchets J’aime la Nature Propre Belmont

Collecte citoyenne de déchets J’aime la Nature Propre Belmont samedi 28 mars 2026.

Pont de Belmont Belmont Jura

Début : 2026-03-28 08:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Collecte de déchets sauvages

Horaires
8h30-12h00   .

Pont de Belmont Belmont 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté   emilie.chavel@chasseurdefrance.com

