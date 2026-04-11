Collecte d’aliments pour chats au profit de la maison SPA de Tourcoing, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Collecte d’aliments pour chats au profit de la maison SPA de Tourcoing 11 avril – 16 mai Médiathèque Andrée Chedid Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

La médiathèque Andrée Chedid recueille vos dons d’aliments pour chats au profit de la maison SPA de Tourcoing du samedi 11 avril au samedi 16 mai 2026.

Vous pourrez rencontrer les bénévoles de l’association le samedi 16 mai de 14h à 17h pour mieux connaître les actions de la maison SPA en faveur de la stérilisation des chats et contre les abandons.

Pour bien vivre avec nos amis à quatre pattes et leur offrir une belle vie !

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/rencontre-avec-les-benevoles-de-la-maison-spa-de-tourcoing?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Donnez des aliments pour chats au profit de la maison SPA de Tourcoing et venez rencontrer les bénévoles de l’association.

SPA