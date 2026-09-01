Informations pratiques

Pithiviers

Collecte d’archives et de témoignages

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’équipe de la Gare de Pithiviers-Mémorial de la Shoah invite tous les habitants du territoire à venir témoigner de leur vécu ou de celui de leurs proches pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera également possible de déposer des documents et des objets datant de cette période.

Les témoins de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah disparaissent les uns après les autres. Leur mémoire est un patrimoine fragile que le Mémorial de la Shoah a pour mission de préserver et de transmettre. Cette collecte a pour objectif de faire participer le plus grand nombre à la transmission de l’histoire et de la mémoire de la Shoah. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

The team at the Pithiviers-Shoah Memorial Station invites all residents of the area to come and share their personal experiences or those of their loved ones during World War II. Visitors will also be able to submit documents and artifacts from that period.

L’événement Collecte d’archives et de témoignages Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45