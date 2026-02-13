Collecte d’archives liées à l’histoire du quartier Mériadeck, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Collecte d’archives liées à l’histoire du quartier Mériadeck Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Mot de passe pour le bout du monde est un projet photographie sur la dalle de Mériadeck mais aussi un projet de production d ela mémoire des vivants.

Les habitants et usagers de la bibliothèque sont invités à venir le samedi 21 mars de 15h à 17h, espace art et image (1er étage) rencontrer le photographe et déposer leurs objets (affiches, photos, cartes-postales, revues…) afin de constituer une mémoire de l’évolution de la dalle et de son rapport au reste de la ville.

Il vous sera possible de faire un dépôt temporaire ou un don de vos objets.

Dans le même temps, le photographe Sébastien Sindeu – en partenariat avec le lycée Toulouse-Lautrec, accompagne deux classes (seconde et terminale) dans la réalisation d’un état des lieux du quartier qui sera exposé à la bibliothèque de Mériadeck en juin 2026.

La collecte est également l’occasion de rencontrer les habitants afin de réaliser un recueil de témoignages.

Pour plus d’informations

sebastien@sindeu.net

n.brunet@mairie-bordeaux.fr

biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre du projet Mériadeck, le photographe Sébastien Sindeu propose d’organiser – en collaboration avec la bibliothèque de Mériadeck – une collecte d’archives liées à l’histoire du quartier. RENDEZ VOUS DU PATRIMOINE COLLECTE

Sébastien Sindeu