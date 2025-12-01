Collecte de boîtes de Noël solidaires au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

En partenariat avec La Fabrique de la Solidarité et la Ville de Paris

Comment créer ma boîte ?​

Transformez une boîte vide en boîte de Noël Solidaire avec :

un mot doux (dessin, carte, post-it…),

un produit d’hygiène (brosse à dent, gel douche…),

des douceurs (bonbons, chocolat…),

un accessoire chaud (gant, bonnet, écharpe…)

et un loisir neuf ou d’occasion (jeu de carte, livre, magazine…) !

Décorez votre boîte et indiquez si c’est une boîte mixte / femme / homme / enfant (préciser la tranche d’âge le cas échéant), puis déposez-la à l’accueil/billetterie du Carreau du Temple !

Quand déposer ma boîte ?​

Du lundi 1er au mercredi 17 décembre 2024 à l’accueil/billetterie, aux horaires d’ouverture du Carreau du Temple : du lundi au vendredi de 10h à 21h, le samedi de 10h à 19h.

Pour quelle association ?​

Les boîtes de Noël solidaires seront reversées à des associations d’utilité publique comme l’association Aurore, qui accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes en situation de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins, l’insertion sociale et professionnelle.

Vous souhaitez relayer l’opération à votre échelle ?​

Que ce soit dans votre hall d’immeuble, dans vos commerces proches ou sur votre lieu de travail… téléchargez et imprimez l’affiche en cliquant ici, afin d’organiser la collecte à votre niveau !

À l’occasion des fêtes de Noël, démontrez votre solidarité pour apporter un peu de lumière et de chaleur pour les personnes en situation de précarité !

Du lundi 01 décembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

samedi

de 10h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/J7YRBOA7 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple