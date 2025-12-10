Collecte de boîtes solidaires Cussac-Fort-Médoc

Collecte de boîtes solidaires

Les boîtes solidaires de Noël permettent à des personnes en difficulté de bénéficier d’un petit paquet de Noël. Pour celles et ceux qui souhaitent offrir une boîte solidaire, il faut

1 Dans un 1er temps choisir à qui sera destinée la boîte 1 homme, 1 femme, 1 enfant (préciser si fille ou garçon et l’âge de l’enfant)

2 Dans un 2ème temps, mettre dans la boîte

1 accessoire chaud (gant, bonnet, écharpe ou autres…)

1 produit d’hygiène ( savon, dentifrice, brosse à dent, parfum, gel à raser etc…)

1 article de loisir (jeu de carte, jeu de pions, jeu de société, corde à sauter etc…)

1 douceur (bonbons, gâteaux, sucettes etc…)

1 petit mot gentil (mot personnel, poésie etc…)

Les boîtes seront récoltées le JEUDI 11 DÉCEMBRE de 16h30 à 18h30 devant l’entrée de l’école Vauban. .

34 Avenue du Haut Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 12 43 dev.social@cussacfortmedoc.fr

