Collecte de déchets à Étretat Étretat

Plage d’Étretat Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

2025-08-22

La collecte annuelle de déchets d’Etretat Demain aura lieu le vendredi 22 août.

La collecte de déchets sur le littoral d’Etretat est une tradition désormais. Rendez-vous sur le Perrey à 14h (devant les terrains de pétanque) pour démarrer la collecte, et retours échelonnés des bénévoles jusqu’à 16h30. Sensibilisation environnementale au stand, distribution de cendriers gratuits et vente de merch sont au programme également ! Ensemble, nettoyons notre beau littoral !

Plage d’Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

English : Collecte de déchets à Étretat

Etretat Demain’s annual garbage collection will take place on Friday August 22.

Garbage collection along the Etretat coast is now a tradition. Meet on the Perrey at 2pm (in front of the petanque courts) to start the collection, with volunteers returning in stages until 4:30pm. Environmental awareness at the stand, distribution of free ashtrays and merchandise sales are also on the agenda! Together, let’s clean up our beautiful coastline!

German :

Die jährliche Abfallsammlung von Etretat Demain findet am Freitag, den 22. August statt.

Die Müllsammlung an der Küste von Etretat ist mittlerweile eine Tradition. Treffpunkt auf dem Perrey um 14 Uhr (vor den Bouleplätzen), um die Sammlung zu starten, und gestaffelte Rückkehr der Freiwilligen bis 16.30 Uhr. Umweltbewusstsein am Stand, Verteilung von kostenlosen Aschenbechern und Verkauf von Merch stehen ebenfalls auf dem Programm! Lassen Sie uns gemeinsam unsere schöne Küste säubern!

Italiano :

La raccolta annuale dei rifiuti di Etretat Demain si svolgerà venerdì 22 agosto.

La raccolta dei rifiuti lungo la costa di Etretat è ormai una tradizione. La raccolta inizierà alle 14.00 sul Perrey (di fronte ai campi da bocce), con il ritorno dei volontari a tappe fino alle 16.30. Ci sarà anche uno stand di sensibilizzazione ambientale, posacenere gratuiti e articoli in vendita! Puliamo insieme il nostro bellissimo litorale!

Espanol :

La recogida anual de basuras de Etretat Demain tendrá lugar el viernes 22 de agosto.

La recogida de basuras en la costa de Etretat es ya una tradición. La recogida comenzará a las 14.00 horas en la Perrey (frente a las pistas de petanca), y los voluntarios volverán por etapas hasta las 16.30 horas. También habrá un puesto de concienciación medioambiental, ceniceros gratuitos y productos a la venta ¡Limpiemos juntos nuestro hermoso litoral!

