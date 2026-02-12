Collecte de déchets Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Collecte de déchets

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

2026-03-06

La Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable organise une collecte de déchets dans le cadre de l’opération préserve ta plage et ton bocage .

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

