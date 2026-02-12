Collecte de déchets EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

Collecte de déchets

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Centre social Le Puzzle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Collecte de déchets dans le cadre de l’opération préserve ta plage et ton bocage .

Inscription et renseignements 0233018170 ou puzzle@cherbourg.fr

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin. .

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Centre social Le Puzzle Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie benjamin.belhomme@cherbourg.fr

