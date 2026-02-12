Collecte de déchets TOURLAVILLE Cherbourg-en-Cotentin

Collecte de déchets

TOURLAVILLE Port des Flamands Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Collecte de déchets dans le cadre de l’opération préserve ta plage et ton bocage .

RDV parking de l’avant port, collecte de déchets du port réservée aux adhérents et des alentours ouvert à tous.

Le mois de mars 2026 est dédié à la protection de nos espaces naturels avec une opération de nettoyage des plages et des chemins. Cette initiative mobilise les citoyens, associations, écoles et collectivités pour préserver la beauté et la biodiversité de nos littoraux et de nos sentiers.

Opération organisée en partenariat avec l’Agglomération du Cotentin. .

TOURLAVILLE Port des Flamands Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie cedric.bellot.ponticelli@gmail.com

