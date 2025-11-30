Collecte de déchets d’échouage Rue des Goémoniers Île-Tudy

Rue des Goémoniers Parking de Pen-an-Truck Île-Tudy Finistère

Début : 2025-11-30 09:30:00
Collecte de déchets d’échouage autour de l’île Tudy , plage et grève.

Sortie proposée par l’association RIA.
Ouvert à tous.   .

Rue des Goémoniers Parking de Pen-an-Truck Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 86 83 73 42 

