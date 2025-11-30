Collecte de déchets d’échouage Rue des Goémoniers Île-Tudy
Collecte de déchets d’échouage Rue des Goémoniers Île-Tudy dimanche 30 novembre 2025.
Collecte de déchets d’échouage
Rue des Goémoniers Parking de Pen-an-Truck Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Collecte de déchets d’échouage autour de l’île Tudy , plage et grève.
Sortie proposée par l’association RIA.
Ouvert à tous. .
Rue des Goémoniers Parking de Pen-an-Truck Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 86 83 73 42
English :
L’événement Collecte de déchets d’échouage Île-Tudy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Destination Pays Bigouden