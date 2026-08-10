Collecte de déchets Route du Village de Caroual Erquy

dimanche 23 août 2026 · Route du Village de Caroual · Erquy

Informations pratiques

Erquy

Collecte de déchets

Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’association EPE organise une collecte de déchets (3ème de l’année).

Rendez-vous au poste de secours.

Cette collecte se fait avec la participation de Surfrider qui transforme chaque déchet en donnée. .

Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 49 18 21

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English :

L’événement Collecte de déchets Erquy a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor