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AGENDA · Erquy

Collecte de déchets Route du Village de Caroual Erquy

dimanche 23 août 2026 · Route du Village de Caroual · Erquy

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route du Village de Caroual
Adresse
Plage de Caroual
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Collecte de déchets

Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

L’association EPE organise une collecte de déchets (3ème de l’année).
Rendez-vous au poste de secours.
Cette collecte se fait avec la participation de Surfrider qui transforme chaque déchet en donnée.   .

Route du Village de Caroual Plage de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 49 18 21 

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English :

L’événement Collecte de déchets Erquy a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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