Collecte de déchets Havre de Carteret CARTERET Barneville-Carteret

La communauté d’agglomération du Cotentin en partenariat avec l’Office de tourisme de Cotentin coordonnent pour la deuxième année l’opération Préserve ta plage et ton bocage en mars 2026.

Dans le cadre de la certification Ports Propres actif en biodiversité du port de Barneville-Carteret, le port souhaite sensibiliser le grand public et les scolaires à la protection des havres.

Une collecte participative, solidaire et explicative des déchets dans le havre de Barneville-Carteret est organisée le vendredi 20 mars en partenariat avec le CPIE du Cotentin.

Une balade de 2 heures aller retour au départ du bureau du port à 14h suivi d’un goûter et échanges avec les associations locales.

Exposition sur les produits recyclés avec l’Empreinte Alchimique.

Se munir de gants, de bottes et d’une tenue adaptée pour la collecte.

Gratuit sur inscription. .

CARTERET 6 Promenade du Petit Port Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

